Die GAK-Fans werden wohl das gesamte Jahr in Liebenau statt in Weinzödl anfeuern müssen © GEPA pictures

An sich wollte der GAK im Herbst nach dem Aufstieg in die 2. österreichische Fußball-Bundesliga nur kurz nach Liebenau in die Merkur Arena ausweichen. Die Folge: Ein eigener Stadion-Gipfel samt der versuchten Klärung der Frage, ob die GAK-Fans nun auch auf jenen Sektoren das Spiel verfolgen müssen und sollen, die in den letzten Jahren zur Heimat der Sturm-Fans wurde. Jetzt aber ist fix: Der GAK wird die gesamte erste Saison in der Bundesliga in Liebenau bestreiten, wie der Klub am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab.