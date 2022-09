Einen Tag nach der Trennung von Zoran Eskinja gab der SC Kalsdorf heute einen neuen Trainer bekannt: Gernot Plassnegger schwingt ab sofort das Trainerzepter beim steirischen Regionalligisten.

Der 44-jährige Steirer war bis Oktober 2021 Trainer des GAK, wo er insgesamt zwei Amtszeiten (2013-2017 und 2020-2021) verbracht hatte.

Plassnegger hat in Kalsdorf einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben und soll den Klub wieder in die Spur bringen: In zehn Regionalliga-Runden holten die Steirer erst zwei Siege. Zuletzt setzte es ein 0:4 bei den WAC Amateuren.