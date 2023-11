Landesligist Gnas will mit dem Abstieg nichts zu tun haben und ist früh in der Winterpause am Transfermarkt aktiv geworden. Und die Neuzugänge sind im steirischen Fußball keine Unbekannten. Leonhard Kaufmann wurde von Landesliga-Tabellenführer Fehring verpflichtet.

Zusätzlich wurde mit Daniel Rossmann ein Spieler verpflichtet, der gemeinsam mit Kaufmann in der Regionalliga für Bad Gleichenberg gespielt hat. Rossmann war im Herbst noch beim Regionalligisten gesetzt. Kaufmann war bei Fehring zuletzt nicht mehr erste Wahl.