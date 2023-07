Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im letzten Test vor dem Start in die Nations League eine bittere Last-Minute-Niederlage kassiert. Die stark ersatzgeschwächte ÖFB-Auswahl hielt am Dienstagabend vor 2.300 Zuschauern in Wiener Neustadt gegen Island lange Zeit eine Nullnummer, ehe Hafrun Rakel Halldorsdottir in der 90. Minute noch traf. Die Gastgeberinnen hatten die besseren Chancen, mussten aber trotzdem die zweite Niederlage im sechsten Länderspiel 2023 hinnehmen.

Trotzdem überwog nach der Partie, in der Sarah Puntigam zum ersten Mal als offizielle Kapitänin fungierte, das Positive. In der Abwehr konnten neue Alternativen auf den Außenseiten gefunden werden. Allerdings vergrößerte sich auch die Verletzungsmisere durch den frühen Ausfall von Rechtsverteidigerin Claudia Wenger. Die Nations League startet am 22. September bei WM-Teilnehmer Norwegen. Da wird hoffentlich auch Julia Hickelsberger-Füller wieder fit sein, die vor der Partie als Fußballerin des Jahres 2022 geehrt worden war.