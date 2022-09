Ralf Rangnick hat seit seiner Bestellung zum ÖFB-Teamchef immer wieder betont, dass alles der Europameisterschaft 2024 in seinem Heimatland Deutschland untergeordnet wird. „Dort wollen wir eine richtig gute Rolle spielen, das steht über allem“, sagte der 64-Jährige. Doch bis es überhaupt so weit kommt, muss sich Österreichs Nationalteam erst einmal für die EM-Endrunde, die von 14. Juni bis 14. Juli 2024 in München, Dortmund, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart ausgetragen wird, qualifizieren.

Am 9. Oktober findet in Frankfurt die Auslosung statt. Dabei wird es zehn Gruppen geben (sieben Fünfergruppen und drei Sechsergruppen). Die vier Gruppensieger der Nations League (Italien, Kroatien, Niederlande und Spanien) kommen fix in eine Fünfergruppe, da sie von 14. bis 18. Juni den Nations-League-Titel ausspielen.

Österreich befindet sich im zweiten Lostopf (siehe Infobox) und kann daher nicht auf die Nummern zwei und drei aus Europa, Frankreich und England, die sich in der FIFA-Weltrangliste auf den Plätzen vier und fünf befinden, treffen. Die Einteilung der Töpfe richtete sich nach den Platzierungen in der Nations League, was teilweise zu einer gehörigen Schieflage führt, wenn man die Weltranglistenplatzierungen der einzelnen Nationen betrachtet. So könnten David Alaba und Co eine wahre Horrorgruppe erwischen. Immerhin ist es möglich, dass Spanien, Schweden, die Türkei und die Slowakei mit dem ÖFB-Team in eine Gruppe gelost werden. Andererseits könnte es auch gegen Ungarn, Albanien, Luxemburg, Malta und San Marino gehen, was der Papierform nach schon einfacher werden dürfte.

Der Modus ist definitiv einfach. Die Top zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde. Die finalen drei Tickets neben Gastgeber Deutschland werden im Play-off der Nations League vergeben. Österreich hat als Gruppenletzter keine Chance, wie zuletzt in der WM-Qualifikation in dieser Hoffnungsrunde teilzunehmen.

Für das Testspiel des ÖFB-Teams am 20. November gegen Italien im Wiener Ernst-Happel-Stadion beginnt heute der Vorverkauf.