Der Glaube, mit den größten Fußballländern mitzuhalten, war groß. Vizeweltmeister Kroatien, EM-Halbfinalist Dänemark und Weltmeister Frankreich zeigten sich in Gruppe A1 der Nations League am Ende aber als übermächtig. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage stehen auf der Habenseite von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. „Wir haben vier gute Spiele gemacht, aber leider nur vier Punkte geholt. Da war viel mehr drinnen“, sagt der Deutsche. „Wir müssen die Chancen, die wir haben, nützen. Das sind die entscheidenden Momente, in denen ein Spiel so oder so kippt.“