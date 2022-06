Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fällt am heutigen Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1 & DAZN) der Startschuss zur Ära Ralf Rangnick. Der neue Teamchef steht im Nations-League-Spiel in Osijek gegen Kroatien erstmals für die ÖFB-Auswahl an der Seitenlinie und hofft auf ein Erfolgserlebnis. "Die Vorfreude ist groß, jetzt ist es Zeit, dass es losgeht. Wir wollen ein gutes Spiel machen und versuchen, zu gewinnen", sagte der Deutsche vor der Abreise aus dem Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf.

Kroatien zählt sicherlich nicht zu Österreichs Lieblingsgegnern. In fünf Duellen stehen für das ÖFB-Team fünf Niederlagen zu Buche. Im Gegensatz zu den Österreichern haben sich die Kroaten als Dauergast bei Endrunden etabliert.

