Österreich kassierte in der finalen Begegnung der EM-Qualifikation eine 0:1-Niederlage in Lettland. Die Reaktionen zur Begegnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teamchef Franco Foda © AP

Es war nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Das bereits für die Europameisterschaft 2020 qualifizierte österreichische Nationalteam blamierte sich zum Abschluss der EM-Qualifikation in Lettland und fasste in Riga eine 0:1-Niederlage aus. Eine rundum erneuerte ÖFB-Elf ermöglichte dem Gruppen-Schlusslicht damit die ersten Punkte in dieser EM-Qualifikation.

Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic waren die einzigen Spieler, die auch zuletzt gegen Nordmazedonien gespielt hatten. Die Mannschaft tat sich schwer, in das Spiel zu finden - und das gefiel dem Teamchef gar nicht. Für Franco Foda war das "von der ersten bis zur letzten Minute zu wenig, in allen Bereichen".

Nach der fixierten EM-Teilnahme hat er den Spielern zwar einen freien Tag genehmigt, aber dennoch hat er erwartet, dass sie in Lettland wieder "alles abrufen. Das heißt nicht, dass wir super spielen, das habe ich nicht erwartet. Aber ich habe mir mehr an Begeisterung, Leidenschaft und Bemühen erwartet", kritisierte der Teamchef.

EM-Qualifikation: Lettland - Österreich

Maximilian Wöber war einer jener Spieler, der von Foda die Chance erhalten hat, sich zu beweisen. "Die Frage, ob sich irgendwer empfohlen hat für die EM, ist überflüssig", sagte der Außenverteidiger lapidar. Die Mannschaft habe genügend Qualität, dass man Lettland besiegten muss.

Wie bewerten Sie die abschließende 0:1-Niederlage des österreichischen Nationalteams in Lettland?

Das bereits für die EM 2020 qualifizierte österreichische Nationalteam blamierte sich zum Abschluss der EM-Qualifikation in Lettland. Ein Ausrutscher kann mit dieser B-Elf passieren. Bei diesem Spiel ging es um nichts mehr. Es ist egal, dass das Team neu zusammengewürfelt war - gegen Lettland darf Österreich nicht verlieren. Österreich wird sich auch bei der EM blamieren. Das 0:1 ist nicht zu entschuldigen. Aber bei der EM wird Österreich ganz bestimmt ein anderes Gesicht zeigen. Quiz Maker - powered by Riddle

Kritik fand auch Aleksandar Dragovic: "Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Es war am Ende auch verdient, wir haben gefühlt jeden zweiten Ball verloren." Team-Debütant Pavao Pervan, der im Tor noch einer der besten Österreicher war, sagte: "Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir von Anfang an nicht mental auf der Höhe waren."