Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marko Arnautovic © GEPA pictures

Er ist nicht nur der Stammesälteste, sondern auch die spielerische Leitfigur in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Daher wird Marko Arnautovic am Montag im EM-Qualifikationsspiel in Skopje gegen Nordmazedonien in seinem 81. Länderspiel die Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld geleiten. Nach dem Ausfall des Standard-Manschaftsführers Julian Baumgartlinger und dessen Ersatzmann David Alaba war Arnautovic für Teamchef Franco Foda die logische Variante.