Eran Zahavi wird umjubelt © AP

Das Spiel

75. Minute: Marko Arnautovic verkürzt den Spielstand noch einmal. Österreich braucht 15 Minuten vor dem Ende noch zwei Treffer für ein Unentschieden.

65. Minute: Nächster Gegentreffer! Zahavi lässt die Verteidigung richtig schlecht aussehen, sieht Munas Dabbur. Der trifft im zweiten Versuch.

55. Minute: Das geht zu einfach. Eran Zahavi nimmt aus 30 Metern Maß und trifft zum 3:1 für Israel.

49. Minute: Nach einem langgezogenen Freistoß von Lazaro kommt Dragovic zum Kopfball. Der Ball wird aber von der Linie geklärt.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder.

45. Minute: Pause in Israel.

44. Minute: Die Tore die man nicht schießt... Eran Zahavi erzielt abermals per Kopf das 2:1 für Israel.

40. Minute: Turbulente Minuten! Zuerst scheitert Marko Arnautovic an einem überragenden Ariel Harush. Der Torhüter verhindert in der Folge zwei weitere Male sensationell - alles in der 40. Minute!

34. Minute: Nach sehenswerter Flanke trifft Eran Zahavi zum 1:1-Ausgleich.

30. Minute: Valentino Lazaro mit einer großen Chance.

25. Minute: Marko Arnautovic ist sehr engagiert. Österreich hat weiter alles unter Kontrolle.

15. Minute: Das Spiel plätschert so dahin. Seit der Führung Österreichs hat sich nicht viel getan, Österreich hat das Spiel aber absolut im Griff.

8. Minute: Arnautovic bringt den Ball nach tollem Pass aus gut 10 Metern links unten im Tor unter

5. Minute: Israel ist hier von Anfang an sehr aggressiv und konnte den ersten Abschluss verzeichnen - keine Gefahr.



1. Minute: Das Spiel läuft!

Vor dem Spiel: Mit einem Hexenkessel ist im Gegensatz zum berühmt gewordenen Orangenwurf-Spiel 2001 heute nicht zu rechnen. Das Sammy-Ofer-Stadion mit einer Kapazität von 30.000 Sitzplätzen ist nicht einmal halbvoll. Allerdings wurde die Stimmung durch die vom Sänger Hasson intonierte israelische Hymne angeheizt. Die österreichische Fangruppe ist aber ebenfalls sehr bemüht.

Im Vergleich zum Spiel gegen Polen spielen Andreas Ulmer, Xaver Schlager und Peter Zulj statt Stefan Lainer, David Alaba und Florian Grillitsch. Wie das taktisch konkret aussehen wird, wird sich erst zeigen. Die Variabilität, die Österreich gegen Polen gezeigt hat, macht es auch schwer, das einzuschätzen.



Auch wenn es im ÖFB-Nationalteam niemand hören und lesen möchte: Nach dem 0:1 gegen Polen ist die Elf von Teamchef Franco Foda gegen Israel bereits unter Druck. Zu ausgeglichen ist die Österreich-Gruppe, wie an den engen Ergebnissen zu erkennen ist.

Israel, unter Teamchef Andreas Herzog und Sportdirektor Willi Ruttensteiner, hat immerhin bereits einen Punkt auf der Habenseite. Gegen Slowenien spielte Israel zum Auftakt 1:1.





Das Aufwärmen hat begonnen! 🇦🇹 #DasNationalteam #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/Ia35gsm09D — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 24, 2019

In Israel schickt Foda folgende Elf auf den Rasen: