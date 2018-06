Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Riesenjubel bei Österreich © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Das freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland begann mit 100 Minuten Verspätung.

Mezut Özil brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Ein missglückter Abschlag von Torhüter Jörg Siebenhandl landete vor den Beinen des Arsenal-Legionärs, der ins lange Eck abschloss (10.).

Österreich glich kurz nach dem Seitenwechsel aus. Einen Eckball von David Alaba übernahm Martin Hinteregger volley aus kurzer Distanz - Manuel Neuer war ohne Abwehrchance (53.).

69. Minute: Alessandro Schöpf gelingt die Führung zum 2:1. Eine Spielverlagerung von Julian Baumgartlinger auf die rechte Seite bringt den Ball zu Stefan Lainer. Der legt ab wo Schöpf hinkommt und versenkt den Ball im Tor.

Aus und vorbei. Österreich bezwingt sensationell Deutschland!

Bei Länderspiel: Die Höhepunkte: AUT - GER Klicken Sie sich durch die besten Schnappschüsse zwischen Österreich und Deutschland! APA GEPA GEPA GEPA APA GEPA APA APA GEPA APA APA APA APA APA APA APA APA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA APA 1/25

19.10 Uhr: Die Spieler wärmen wieder auf. Neue Anstoßzeit: 19.40 Uhr

18.45 Uhr: Letzte Entscheidung!



Um 19 Uhr gibt es die letzte Entscheidung, ob die Partie ausgetragen werden kann oder nicht. Sollte es zu einer Absage kommen, würde erst danach diskutiert werden, ob das Spiel eventuell zu einem anderen Termin nachgeholt wird.

18.25 Uhr: Bernhard Neuhold nimmt Stellung

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold zu einer drohenden Spielabsage: "Das haben wir noch nicht diskutiert. Wir sind im vollen Bestreben, das Spiel über die Bühne zu bringen. Ich darf um Geduld ersuchen. Wir hoffen, dass wir noch einen Anpfiff erleben."

Bei Länderspiel: Promis im Stadion Klicken Sie sich durch die besten Promi-Bilder im Klagenfurter Wörthersee-Stadion! KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig) (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig) KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig 1/18

18.15 Uhr: Erneut setzt starker Regen. Der Anstoß verzögert sich weiter. Nächste Begehung: 18.45 Uhr.

18 Uhr: Nach einer Begehung des Platzes gibt der Schiedsrichter sein OK. Spielbeginn 18.35 Uhr.

17.45 Uhr: Der Ankick muss verschoben werden

17.35 Uhr: Der Ball bleibt im Wasser stecken. Momentan wäre ein Spiel nicht möglich.

Foto ©

17.23 Uhr: Starkregen löst den Hagel ab. Nicht viel besser, aber immerhin ...

17.16 Uhr: Knapp eine dreiviertel Stunde vor Spielbeginn setzt ein kurzer Hagelschauer ein.

Beide Mannschaften zeigen sich davon wenig irritiert und setzen ihr Aufwärmprogramm fort.

17.15 Uhr: Vorbildlich: Die Österreicher wärmen sich bereits auf

Tormanntrainer Klaus Lindenberger bereitet Jörg Siebenhandl und Ersatztorhüter Heinz Lindner auf das Spiel vor.

"Wir freuen uns den Weltmeister zu begrüßen!" +

17 Uhr: Hier ist die Aufstellung des ÖFB-Teams

Teamchef Franco Foda hat sich für folgende Startelf entschieden: Siebenhandl; Dragovic, Prödl, Hinteregger; Baumgartlinger, Schöpf, Grillitsch, Lainer, Zulj, Alaba; Arnautovic.

Weiters im Kader: Lindner, Stankovic, Strebinger, Potzmann, Wimmer, Danso, Bauer, Ilsanker, Schaub, Murg, Kainz, Schlager, Hierländer, Alar, Burgstaller.

17 Uhr: Hier ist die Aufstellung des DFB-Teams

🇦🇹🇩🇪 Unsere Startelf: 1 Neuer - 3 Hector, 6 Khedira, 10 Özil, 16 Rüdiger, 18 Kimmich, 19 Sané, 20 Brandt, 21 Gündogan, 25 Petersen, 26 Süle. #ZSMMN #DieMannschaft #AUTGER pic.twitter.com/cLqscLKd78 — Die Mannschaft (@DFB_Team) 2. Juni 2018

16.30 Uhr: Kein Chaos

Bisher herrscht auf Kärnten Straßen kein Chaos, auch bei den Stadioneingängen gab es bisher absolut keine Vorkommnisse. Das Stadion füllt sich langsam und die ÖFB-Spieler machen sich gerade mit dem Rasen vertraut. Auch die Deutschen ließen sich kurz darauf blicken und inspizierten das Stadion.

Die ÖFB-Kicker machen sich mit dem Rasen vertraut Foto © Maryodnig

AUT-GER: Die Fans sind heiß aufs Länderspiel Die besten Fan-Schnappschüsse aus dem Klagenfurter Wörthersee-Stadion! KLZ/Traussnig Klicken Sie sich durch die Galerie! KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig 1/19

16 Uhr: Keine Karten für die deutschen Fans

Lediglich 500 Tickets wurden für den deutschen Gäste-Fansektor verkauft. Der Grund: Für Deutsche in Österreich war es extrem schwierig und kompliziert, Tickets zu bestellen. Dafür ging es bei den rot-weiß-roten Fans bereits rund. Vanny aus der Steiermark ist ein eingefleischter Marko Arnautovic-Fan, hat sie sogar auf Instagram einen eigenen Arnautovic-Blog (Fan-Page). "Vor rund zwei Jahren hab' ich ihn erstellt, weil er mich von Beginn an beeindruckt hat. Cooler Typ." Mit von der Partie sind auch das Papa-Sohn-Gespann Thomas und Leo aus Oberösterreich. Während der Papa Sebastian Prödl als seinen Liebling bezeichnet, drückt der kleine Leo Manuel Neuer die Daumen. "Wir haben die Karten von einem Freund bekommen und freuen uns extrem drauf. Und da mein Sohn ja Neuer-Fan ist, mussten wir noch diskutieren, ob er trotzdem das Österreich-Trikot anzieht. Wir haben uns durchgesetzt."

Vanny drückt Arnautovic die Daumen Foto © Maryodnig

Thomas und Leo wärmen sich auf Foto © Maryodnig

15.45 Uhr: Der Landeshauptmann tippt auf ein 1:1



Landeshauptmann Peter Kaiser (hier am Bild mit KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer) ist bereits vor Ort und diskutiert mit den Fans. Sein Tipp für das heutige Spiel: "Wir holen ein 1:1."

Mitterdorfer mit Kaiser Foto ©

Immer wieder Österreich: Österreich - Deutschland 1/4

15.30 Uhr: Der offizielle ÖFB-Shop ist für den Fan-Ansturm bereit

Die Kärntner Fans haben jetzt letztmals für längere Zeit die Chance, Fanartikel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zu kaufen.

Hier sind die Preise:

Nationalteam-Trikot: 90 Euro

Team-T-Shirt: 25 Euro

Fan-Schal Österreich/Deutschland: 15 Euro

Kappe: 25 Euro

Kaffee-Tasse: 10 Euro

Die Girls vom ÖFB-Fanshop Foto © Tilli

15 Uhr: Das Spiel ist längst ausverkauft. 29.200 Besucher werden erwartet. Der Andrang aus Deutschland hält sich in Grenzen. Für den Gästesektor wurden nur rund 500 Tickets verkauft.

Auch der ZDF nimmt das freundschaftliche Länderspiel gegen uns Ösis vor der WM scheinbar nur im Vorbeigehen mit. Während der ORF wie gewohnt auf die Fachmeinung von Herbert Prohaska setzt, ist beim ZDF wie sonst üblich diesmal kein Experte à la Oliver Kahn mit dabei.

DFB-Team: Die Deutschen checken ein 1/12

14.30 Uhr: So richtig lange plant der DFB-Tross nicht, in Österreich zu bleiben. Um 12.50 Uhr ist die AUA-Maschine aus Bozen in Klagenfurt gelandet. Um 21.50 Uhr geht es für "die Mannschaft" wieder retour.