Strömender Regen in Klagenfurt zwingt die Teams weiterhin in der Kabine abzuwarten. Auf dem Platz stehen große Lacken. Eine Austragung wird immer unwahrscheinlicher.

In Klagenfurt regnete es stark © APA

Der Rasen im Wörthersee-Stadion ist von großen Regenlacken übersät. Es regnet weiterhin in Strömen und aus Richtung See naht die nächste Front. Die letzte Platzbegehung der Schiedsrichter wurde auf 19 Uhr anberaumt.

Die Zeit drängt jedenfalls. Schließlich will das DFB-Team noch heute nach Bozen zurückfliegen. Angesichts von nächtlichen Start- und Landevorschriften und weil ja die Truppe von Joachim Löw so schnell wie möglich in Eppan landen will, wird eine Austragung des Schlagers immer unwahrscheinlicher.

ÖFB-Präsident Leo Windtner drückt es klar aus: "Wir brauchen ein Wunder. Ansonsten müssen wir unseren Notfall-Masterplan aus der Lade hervorzaubern. Die Deutschen wollen ja so schnell wie möglich retour." Was eine Absage für Karteninhaber bedeutet, konnte Windtner noch nicht beantworten.

