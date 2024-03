Polen ist der dritte Gegner von Österreichs Fußball-Nationalteam in der Gruppe D der Fußball-EM im Sommer in Deutschland. Die Polen überstanden am Dienstag einen Elfmeterkrimi gegen Wales in Cardiff im Play-off-Finale des Quali-Pfad A mit einem 5:4-Erfolg nach mehr als 120 torlosen Minuten. Die EM-Premiere gibt Georgien nach einem 4:2-Erfolg im Elfmeterschießen in Tiflis gegen Griechenland. Ebenfalls ihr Endrundenticket löste die Ukraine mit einem 2:1 in Wroclaw gegen Island.

Im ausverkauften Cardiff City Stadium verwandelten neun Schützen größtenteils souverän, ehe Daniel James zur tragischen Figur wurde. Der 26-jährige Angreifer von Leeds United scheiterte an Polen-Tormann Wojciech Szczesny, der die Ecke erriet. Das erste Elfmeterschießen in der walisischen Verbandsgeschichte endete somit extrem bitter. Wales verpasste die dritte EM-Teilnahme in Folge und ist weiter seit 1973 gegen Polen sieglos. Die Polen hatten wie auch beim 1:0-Sieg in der Nations League 2022 in Cardiff allen Grund zum Feiern. Zum fünften Mal in Folge dürfen sie zwischen 14. Juni und 14. Juli in Deutschland EM-Luft schnuppern.

Die beiden Teams agierten über weite Strecken in einem Abnützungskampf. Die Gastgeber hatten vor der Pause die besseren Momente, das Gefährlichste war ein Kopfball von Kapitän Ben Davies über das Tor (17.). Der war es auch, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Jubel der Fans zum Führungstreffer traf, dieser wurde allerdings vom VAR wegen einer Abseitsstellung zurecht aberkannt.

In der 2. Hälfte hatten die Polen etwas mehr vom Spiel und in der 90. Minute hätte Robert Lewandowski sein Team erlösen können, verfehlte allerdings knapp das Tor. Auch in der Verlängerung, an deren Ende der Waliser Chris Mepham ausgeschlossen wurde, waren es die Polen, die näher an der Entscheidung dran waren. Die beste Möglichkeit vergab Kajub Piotrowski, der knapp am Kreuzeck vorbei zielte (100.). Aufgrund des Happy End im Elfmeterschießen war das verschmerzbar. Bei der EM geht es am 21. Juni (18.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen Österreich, weitere Gruppengegner sind Frankreich und die Niederlande.

Georgien erstmals bei einer Endrunde dabei

Auch in Tiflis fielen bis zum Elfmeterschießen keine Tore, danach konnten Teamchef Willy Sagnol und Co. über einen historischen Triumph jubeln. In einer hitzigen Atmosphäre war Griechenland das aktivere Team, ohne wirklich torgefährlich zu werden. Georgiens Star Khvicha Kvaratskhelia wurde zudem auf körperlich robuste Art bewacht. Einziger echter Aufreger in 90 Minuten war eine Rudelbildung direkt nach Abpfiff der ersten Hälfte, die unter anderem eine Rote Karte für Georgiens Ersatzkeeper Giorgi Loria zur Folge hatte. Fußballerisch wurde wenig geboten, eine Verlängerung war die logische Folge.

Dort setzte Konstantinos Mavropanos einen Kopfball an die Latte (102.). Auf der Gegenseite vergab Zuriko Davitashvili für die Gastgeber, bei denen Sturm-Graz-Legionär Otar Kiteishvili bis zur 104. Minute spielte und Sandro Altunashvili (WAC) auf der Bank saß, den Matchball (105.). Er scheiterte am griechischen Goalie Odysseas Vlachodimos. Kurz vor Schluss musste Kvaratskhelia angeschlagen vom Feld (109.).

Im Elfmeterschießen sorgten Tasos Bakasetas, der an Georgiens Torhüter Giorgi Mamardashvili scheiterte, und Giorgos Giakoumakis, der am Tor vorbeischoss, für eine griechische Tragödie. Dass bei den Georgiern auch Georges Mikautadze nicht traf, spielte am Ende keine Rolle mehr. Die griechischen Gäste verpassten ihre fünfte EM-Teilnahme. Die Georgier treffen nun im Sommer in der EURO-Gruppe F auf die Türkei, Portugal und Tschechien.

Die Isländer durften in Polen nach einem Treffer von Albert Gudmundsson (30.) mit einer EM-Teilnahme spekulieren. Die Ukrainer hatten im – aufgrund des Kriegs in der Heimat – Ausweichquartier aber etwas dagegen. Zuerst besorgte Viktor Tsygankow den Ausgleich (54.), dann avancierte der 23-jährige Chelsea-Stürmer Mykhailo Mudryk (84.) zum Matchwinner. Die Ukrainer sind zum vierten Mal in Folge bei der EM dabei, wo sie in der Gruppenphase Belgien, Rumänien und die Slowakei als Gegner haben.