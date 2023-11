Nicht nur in Österreich sorgte der sensationelle 2:0-Sieg der Österreicher gegen den Nachbarn aus Deutschland für Schlagzeilen. Auch im Austragungsland der kommenden EM-Endrunde verfolgte man das Spiel gespannt. Die Reaktionen fallen deshalb kritisch aus – nicht nur in der deutschen Heimat.

Deutschland

Kicker: „Bedenklicher Auftritt und Rot für Sané: DFB-Elf verliert erneut“

Sport1: „DFB desolat! Blamage in Österreich“

Sport.de: „Alarmstufe Glatt Rot: Desolates DFB-Team taumelt ins EM-Jahr“

Sportbild: „Nein! Nein! Nagelsmann! Peinliche Pleite gegen Rangnick-Team“

Süddeutsche Zeitung: „Das Gegenteil von Aufbruchstimmung: DFB-Elf verliert in Österreich“

Spox.com: „Außer Trapp könnt ihr alle gehen - DFB-Kicker unterirdisch“

Focus Online: „DFB-Debakel gegen Österreich - Nagelsmann komplett bedient“

Schweiz

Blick: „DFB-Elf desolat - hässlicher Ausraster von Leroy Sané“

SRF: „Auch Österreich düpiert inferiores Deutschland“

England

The Sun: „Roy Rage! Wütender Leroy Sane erhält nach bösartigem Schubser die erste Rote Karte seiner Karriere, als ein vergessener Premier-League-Hitzkopf (Arnautovic, Anm.) von der Bank aufspringt und eingreift“

Spanien

AS: „Deutschland ist ein Drama – der EM-Gastgeber geht mit der zweiten Niederlage in zwei Spielen gegen Österreich in die Pause. Sane wurde nach einer Tätlichkeit gegen Mwene des Feldes verwiesen“

Marca: „Leroy Sane verliert in einem Freundschaftsspiel die Beherrschung: hässlicher Schubser und Platzverweis“