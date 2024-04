Trainer Rene Poms und der DSV Leoben gehen ab sofort getrennte Wege. Der Abschied des 48-Jährigen hat nichts mit dem Aus im Cup-Halbfinale gegen Rapid am Mittwoch (0:3) zu tun, wie es seitens des Klubs heißt. Poms hat die Leobener Ende August 2023 übernommen, war Nachfolger von Carsten Jancker. Nach 16 Liga-Spielen und vier Cup-Partien ist für Poms jetzt Schluss, daraus holte der DSV elf Siege und vier Unentschieden. Wer am Samstag (14.30 Uhr) beim Steirer-Derby gegen den GAK auf der Bank sitzt, steht noch nicht fest. Die Leobener haben noch die theoretische Chance, den Titel in der 2. Liga zu holen. Dafür braucht es am Samstag aber einen Sieg.

Weitere Infos in Kürze.