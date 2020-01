Martin Harrer kehrt nach Österreich zurück. Der 27-Jährige unterschreibt nach seinem Gastspiel in Rumänien beim GAK.

Martin Harrer (rechts) wirft künftig seine Knochen für den GAK ins Spielfeld © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Der GAK hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und holt Martin Harrer. Zuletzt war der 27-jährige Mittelfeldspieler vereinslos, nachdem sein Vertrag Ende des Jahres 2019 beim rumänischen Klub FC Voluntari ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde. Harrer kann bereits auf eine abwechslungsreiche Karriere zurückblicken.

So war der gebürtige Voitsberger bereits unter anderem beim SV Grödig (unter Adi Hütter), beim SCR Altach (unter Damir Canadi) und Wacker Innsbruck (unter Karl Daxbacher) unter Vertrag. Auf seiner Visitenkarte, die auch das Durchlaufen einiger Jugendmannschaften der Wiener Austria ziert, stehen insgesamt 68 Bundesliga-Einsätze, in denen Harrer achtmal über ein Tor jubeln durfte. In Österreichs zweit-höchster-Spielklasse lief die GAK-Neuverpflichtung bereits 78 mal auf und traf dabei elfmal.