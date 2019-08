Das Cup-Spiel der Austria gegen Sturm bereitet den Klub-Verantwortlichen Sorgenfalten. Sportpark will das Karawankenblick-Stadion auf rund 4000 Plätze erweitern.

Austria-Trainer Robert Micheu wartet auf Sturm. Wo gegen die Grazer gespielt wird, steht noch nicht fest © GEPA pictures

So groß der Jubel über das Cup-Los Sturm Graz war, so riesig sind die infrastrukturellen Probleme, die jetzt auf Austria Klagenfurt zukommen. „Solch ein Kracher hätte sich 10.000 Besucher verdient“, meint Austria-Präsident Ivica Peric. Das Karawankenblickstadion bietet aber aktuell Platz für maximal 3000 Zuseher, 2700 für die Heim- plus 300 für die Auswärtsfans.