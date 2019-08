Am 30. Juli 1991 erlebten 7000 Zuschauer im Wörthersee-Stadion ein Freundschaftsspiel von Austria Klagenfurt gegen Real Madrid.

Austria, 1991, hinten v.l.: Künast, Sadjak, Hrstic, Ziehaus, Türmer. Mitte v.l.: Wetzl, Candussi, Rath, Penava, Fischer, Philipp, Dietrichsteiner, Mayer, Frank, Möller, Katnik, Delic, Kondert. Vorne v.l.: Mick, Gombar, Huber, Perz, Suppantschitsch, Stromberger, Werner, Hrastnig, Haderer © KK

Real Madrid machte am Mittwoch für ein paar wenige Stunden in Österreich Station: Anreise, Spiel gegen RB Salzburg, Abreise. Keine Medientermine, keine Autogramme. Vor 28 Jahren waren die „Königlichen“ viel zugänglicher. „Sie trainierten in Udine. Unser damalige Präsident Stefan Wetzl hat sie für ein Freundschaftsspiel nach Klagenfurt gelotst – um eine Million Schilling“, erinnert sich Richard Huber, der den Tag heute noch detailliert vor Augen hat.