Gernot Plassnegger ist wieder beim GAK © GEPA

Der alte, neue Trainer des GAK heißt Gernot Plassnegger. Der 41-jährige Leobner ist also wieder zurück bei den "Roten" und soll diesen den Klassenerhalt in der zweiten Liga sichern. Die Mannschaft muss in den zwölf ausstehenden Spielen funktionieren. Ein Abstieg ist für die Klub-Verantwortlichen keine Option. Hält der GAK mit Plassnegger die Liga, verlängert sich dessen Vertrag. Passiert der Supergau, also der Abstieg, sollte es ein kurzes Gastspiel gewesen sein.