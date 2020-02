Nach elf Ligaspielen in Folge ohne Sieg hat der GAK entschieden, sich von Trainer David Preiß zu trennen. Der Zeitpunkt - nur ein Spiel nach der wichtigen Vorbereitung auf die Frühjahrssaison - ist eigenartig.

David Preiß © GEPA

Elf sieglose Ligaspiele in Folge und nur fünf von 33 möglichen Punkten waren dann doch zu wenig. Der GAK hat Trainer David Preiß mit sofortiger Wirkung beurlaubt, das gestrige Training leiteten bereits Alois Hödl, Ralph Spirk und Stefan Arvay. Das Trio wird die Mannschaft im nächsten Zweitliga-Spiel bei BW Linz am Samstag (15.30 Uhr) betreuen und soll auch weiter Teil des Trainerteams bleiben. Obmann Rene Ziesler erinnert an die zwei Meistertitel, die die Grazer mit Preiß feierten. „Ich bitte unsere Fans, diese Leistungen nicht zu vergessen und ihm daher mit dem gebührenden Respekt zu begegnen.“

Was Ziesler andeutet, konkretisiert Klub-Manager Mathias Dielacher: „Manche Fan-Kommentare auf diversen Kanälen sind weit unter der Gürtellinie. Wenn man bedenkt, dass das dieselben Leute sind, die David vor einem Jahr nach dem Sieg gegen die Austria noch zugejubelt haben, so zeugt das von einer gewissen Undankbarkeit in diesem Geschäft.“

Kommentar von Michael Lorber So oder so: Es ist ein Fehler „Die Zukunft wird weisen, ob wir das Richtige gemacht haben“, sagt eine GAK-Führungskraft zur Beurlaubung von David Preiß. Freilich liest sich dessen Bilanz verheerend. Mit zwölf Pflichtspielen in Serie ohne Sieg sitzt kein Trainer fest im Sattel. Der Zeitpunkt löst aber Kopfschütteln aus. Nach dem ausgesprochenen Vertrauen am Ende der Hinrunde durfte Preiß die wichtige Vorbereitung machen und wurde nach nur einem Rückrundenspiel entlassen. Egal was die Zukunft für die Rotjacken bereithält: Der GAK hat nicht das Richtige gemacht. Entweder war es ein Fehler, Preiß zu entlassen, oder man hätte schon früher die Reißleine ziehen müssen.

Ein Nachfolger soll innerhalb einer Woche bestellt sein, Sportdirektor Alfred Gert („so einen menschlichen und sozialen Trainer wie David Preiß werden die Spieler nicht mehr kennenlernen“) führt bereits erste Gespräche. Er wird wohl auch mit dem ehemaligen Admira-Co-Trainer Joachim Standfest und Gernot Plassnegger, der den GAK in die Landesliga geführt hat und mittlerweile wieder vereinslos ist, sprechen. Dass Ex-Admira-Trainer Klaus Schmidt zum GAK zurückkehrt, wäre eine große Überraschung.