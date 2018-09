Facebook

Der WAC verkaufte sich teuer © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Der WAC musste sich Meister Salzburg nach hartem Kampf am Ende mit 1:4 geschlagen geben, wobei zwei Tore in der Nachspielzeit fielen. Die Kicker konnten sich, weil 70 Minuten lang zu zehnt, eine gute Leistung bescheinigen. Hier die Stimmen zum Spiel:

Christian Ilzer, WAC-Trainer: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben immer an den Punktgewinn geglaubt, erst in der Nachspielzeit wurde es hoch. Bis zur Roten in Minute 20 waren die Salzburger aber nicht präsent, wir haben das in Unterzahl auch toll gemacht."

Marc Schmerböck, WAC-Stürmer: "Wir haben gut dagegengehalten, die rote Karte war spielentscheidend, aufgegeben haben wir trotzdem nicht."

Alexander Kofler, WAC-Keeper: "Ich habe mich einfach verschätzt und den Ball über mich springen lassen. Wir haben dem Meister dann mit zehn Mann aber auch toll Paroli geboten."

Christian Dobnik, WAC-Keeper: "Mitten im Spiel reinzukommen ist nicht leicht, aber das ist der Job. Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht, obwohl wir nah dran waren, etwas mitzunehmen."

Andreas Ulmer, RBS-Kapitän: "Wir haben immer nach vorne gespielt, auch nach unserem Doppelschlag. Das wir dann ein Tor bekommen, macht das Spiel wieder unnötig spannend, aber am Ende ging die Höhe auch in Ordnung."

Reinhold Yabo, RBS-Torschütze: "Es war ein gutes Spiel, die rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ich freue mich sehr über meinen Treffer und darüber, dass mein zuletzt lädiertes Knie keinerlei Probleme gemacht hat."