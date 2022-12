Mit einem alten Bekannten soll der Klassenerhalt in Hartberg funktionieren. Markus Schopp kehrt als Cheftrainer an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird nicht nur an der Seitenlinie coachen. Der Steirer ist ab sofort Gesamtverantwortlicher für den Bereich Sport und somit auch neuer Sportdirektor. Der 48-Jährige führte die Oststeirer in seiner dreijährigen Amtszeit nach dem Aufstieg in die Bundesliga sogar in den Europacup.

Schopp freut sich auf seine Rückkehr: "Es sind viereinhalb Jahre vergangen, seit Hartberg in die höchste österreichische Spielklasse aufgestiegen ist. Da waren mitunter sehr intensive Jahre mit schönen Erfolgen wie dem Erreichen eines Europacup-Startplatzes oder dem Einzug in ein ÖFB-Cup-Halbfinale dabei. Andererseits hat es auch weniger schöne Momente gegeben, in denen es um den Verbleib in der Liga gegangen ist", erklärt der Grazer und fügt hinzu: "Hartberg hat in der Vergangenheit aber stets bewiesen, dass man aus diesen Phasen auch wieder herauskommt, wenn alle an einem Strang ziehen."

Auch Erich Korherr zeigt sich erleichtert und spricht von einem Coup: "In den letzten Wochen haben wir uns sehr um Markus Schopp bemüht und viele Gespräche geführt. Markus war von Beginn an unser Wunschkandidat. Er hat in den ersten drei Hartberger-Bundesliga-Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Markus ist ein Trainer, der sich ständig mit dem Fußball beschäftigt und sowohl Spieler als auch den Verein weiterentwickeln kann. Wir wollen an die Zeit vor rund eineinhalb Jahren anschließen und wir sind überzeugt, dass Markus dafür der richtige Charakter ist. Sowohl mit seiner sportlichen Kompetenz, seiner Spielphilosophie als auch mit seiner Persönlichkeit und Autorität."