Punkt 9 Uhr versammelte Sportchef Erich Korherr Spieler und Trainerteam auf der Laufbahn im Stadion in Hartberg. Ein Kreis, Korherr spricht. „Die Tabelle lügt nicht“, sagt er und appelliert an den Einsatz seiner Spieler. Zum zweiten Mal innerhalb von acht Monaten muss Korherr so eine Ansprache halten, zum zweiten Mal in acht Monaten trennt sich Hartberg von einem Trainer. Klaus Schmidt folgte mitten in der Saison auf Kurt Russ – und wer jetzt auf Schmidt folgt, steht in den Sternen.