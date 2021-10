Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rene Swete musste verletzt vom Feld © GEPA pictures

In Hartberg herrschte auch einen Tag nach dem 3:2-Sieg im Derby beste Stimmung. Für Spieler und Trainer gab es einen freien Tag zum Regenerieren. „Das Grinsen ist heute auch noch ziemlich breit. Für uns ist das einfach eine große Geschichte“, sagte Trainer Kurt Russ am Montag.

Auch Kapitän Rene Swete stimmte ähnliche Töne an. „Genau deshalb spielst du Fußball, um solche Siege zu feiern. Wir haben gezeigt, was wir können“, erklärte er. Am Dienstag starten die Oststeirer wieder mit dem Training, am Mittwoch wartet in Großpetersdorf ein Testspiel gegen Kapfenberg auf die Russ-Truppe (18.30 Uhr). Swete und Manfred Gollner, die gegen Sturm verletzt vom Platz mussten, werden dabei fehlen. Beim Tormann schmerzt der Knöchel, Gollner erlitt eine Gehirnerschütterung und soll sich die nächsten Tage ausruhen.

Ähnliches gilt für Dario Tadic, der vor der Partie einen Muskelfaserriss erlitt. Von Samstag bis Montag haben die Hartberger dann frei, ab Dienstag liegt der Fokus auf dem kommenden Spiel bei der WSG Tirol.