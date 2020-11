Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Schicker © GEPA pictures

Der SK Sturm konnte zwei Begegnungen in Folge unverschuldet nicht spielen. Das ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Wacker Innsbruck wurde wegen des Terroranschlags in Wien abgesagt. Und das für heute angesetzte Liga-Spiel in Wolfsberg konnte aufgrund des Corona-Clusters beim WAC nicht ausgetragen werden. „So ist das eben, wir müssen in dieser Saison flexibel sein und bleiben“, sagt Andreas Schicker gelassen.