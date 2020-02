Facebook

Philipp Huspek © GEPA pictures

Nach den vergangenen kuriosen Tagen beim SK Sturm liefern die Grazer wieder eine klare Meldung. Philipp Huspek hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen verlängert und bleibt bis 2022 ein "Blacky". Der Oberösterreicher steht seit 2016 im Kader der Grazer. In den bisherigen 105 Spielen für Sturm erzielte der 29-Jährige zwölf Tore und lieferte 24 Assists. "Sturm ist ein toller Verein. Ich habe in den letzten vier Jahren viele schöne Momente erleben dürfen. Die Menschen im und rund um den Verein sind mir ans Herz gewachsen. Jetzt gilt die volle Konzentration aber dem Spiel gegen die Admira. Wir wollen allen beweisen, dass wir besser sind, als wir es im letzten Spiel gezeigt haben," sagte Huspek.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung mit Philipp Huspek. Aufgrund seiner attraktiven Spielweise gehört er seit Jahren zurecht zu den Sympathieträgern innerhalb unserer Mannschaft und auch seine Statistiken zeigen, welchen Wert er für den SK Sturm hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl.

Und auch Nestor El Maestro freut sich über die Verlängerung: „Ich freue mich, dass wir Philipps Qualitäten weiterhin bei uns in der Mannschaft haben. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Kämpfernatur und seinen Scorer-Qualitäten ist er für jeden Gegner unangenehm.“