James Jeggo, Otar Kiteishvili, Michael Madl (von links) ©

Wenn der SK Sturm und die Wiener Austria aufeinandertreffen, reden viele Protagonisten von einem Duell auf Augenhöhe. Kann man die beiden aber überhaupt miteinander vergleichen? Man kann. Die Schwarz-Weißen und die Violetten sind sich in vielen Belangen ähnlich. In naher Vergangenheit angelten die beiden Vereine nach denselben Trainern. Christian Ilzer hätte auch in Graz landen können, Nestor El Maestro auch in Wien-Favoriten. Beide Klubs entschieden sich, mit neuen Trainern in die Saison zu gehen. Es waren auch die Coaches, die bei beiden Klubs zuletzt für Schlagzeilen sorgten.