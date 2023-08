Der SK Sturm bastelt noch immer an einem Transfer

Alexander Prass und Gregory Wüthrich wollten Sturm verlassen, bleiben nun aber fix in Graz. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Schwarz-Weißen am letzten Tag der Transferperiode noch einen neuen Spieler verpflichten.

© (c) IMAGO/Box to Box Pictures (IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bode)

Gregory Wüthrich verteidigt weiter für den SK Sturm