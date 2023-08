Keine Stunde hat es gedauert, da schnappte sich Donis Avdijaj während seiner ersten Trainingseinheit seit der Rückkehr nach Hartberg einige der jüngeren Akteure am Platz, um mit vollem Körpereinsatz Tipps zu geben. Die Präsenz des 27-Jährigen war ab der ersten Sekunde spürbar, der verlorene Sohn ist zurück in der Oststeiermark - zum dritten Mal. "Es ist einfach schön, wieder in vertrauter Umgebung zu sein, mit Leuten, die schätzen, was du täglich tust und machst", sagte der 27-Jährige zu seiner Rückkehr. Genau diese Wertschätzung erfuhr er in Zürich nicht mehr, wo er trotz guter Vorbereitung nicht über die Reservisten-Rolle hinauskam.