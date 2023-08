Über eines sind sich die Verantwortlichen bei Fußballklubs einig: Die Tage oder sogar Stunden vor dem Transferschluss sind die verrücktesten des gesamten Jahres. Da kommt es auf der Zielgeraden oft zu nicht für möglich gehaltenen Wendungen.

Auch beim SK Sturm ist das in dieser Transferperiode, die in den meisten Ländern am Freitag endet, nicht anders. Denn der Transfer von Alexander Prass zu Lorient ist unmittelbar vor einer Einigung – kolportiert wurde eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro – doch noch geplatzt. Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker sprach darüber, dass nur noch Details zu klären seien. Genau an diesen Details, die mit den Zahlungszielen zu tun hatten, scheiterte nun der Deal. "Alexander Prass wird in dieser Transferperiode fix beim SK Sturm bleiben", sagt Schicker und erteilt somit jedem anderen interessierten Klub eine Absage.

Ein Schwede als möglicher Wüthrich-Ersatz

Ein anderer Transfer dürfte allerdings wie geplant über die Bühne gehen. Gregory Wüthrich wird wohl zu Augsburg in die Deutsche Bundesliga transferiert werden. In diesem Fall geht es nur noch um den Ersatz, den die Schwarz-Weißen haben müssen, um dem Abgang zuzustimmen. Eine heiße Spur führt dabei nach Schweden zu Hammarby. Der vierfache schwedische Teamspieler Edvin Kurtulus soll das Objekt der Grazer Begierde sein. Schwedische Medienberichte sprechen bereits von einer Einigung zwischen Hammarby und Sturm. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Der 23-jährige Innenverteidiger müsste sich demnach nur noch mit Sturm einigen.