Nach Luca Kronberger verleiht Sturm Graz einen weiteren Offensivspieler ins Innviertel zur SV Ried. Christoph Lang wird im Frühjahr für die Mannschaft von Trainer Christian Heinle auflaufen und im Sommer definitiv zu Sturm zurückkehren.

Der 20-Jährige absolvierte im Herbst drei Spiele in der Bundesliga - und erzielte da auch ein Tor -, zwei Partien in der Champions-League-Qualifikation und ein Spiel in der Europa League.

Geschäftsführer Andreas Schicker erhofft sich viel vom Leihgeschäft: "Wir sind überzeugt davon, dass er für seine Weiterentwicklung nun noch mehr Einsatzzeit auf höchstem Niveau benötigt, welche er in Ried hoffentlich bekommt. Wir wünschen Christoph alles Gute für das kommende Halbjahr und werden seine Entwicklung genau verfolgen."