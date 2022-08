Am letzten Tag der Transferperiode wird der SK Sturm wie angekündigt noch einmal zuschlagen. Nachdem am Dienstag bereits William Böving vom FC Kopenhagen verpflichtet wurde, wurde heute noch einmal eine Offensivkraft verpflichtet.

Genauer gesagt handelt es sich um den Schweizer Albian Ajeti. Der 25-jährige Schweizer wird vorerst von Celtic Glasgow bis Sommer 2023 ausgeliehen. Danach besitzt Sturm eine Kaufoption, die sich in etwa in der Region der Transfers von Rasmus Höjlund und William Böving einpendelt – also im Bereich von rund 2,5 Millionen Euro.

Ajeti ist ein Stürmer, der beim FC Basel groß geworden und für die Schweizer in 96 Pflichtspielen 43 Tore und 21 Assists beisteuerte. Ein Wechsel zu Augsburg 2016 brachte nicht den gewünschten Erfolg. Als Ajeti bei St. Gallen und später bei Basel wieder aufblühte, schlug mit West Ham ein Premier-League-Klub zu. Die Engländer überwiesen im Sommer 2019 11,3 Millionen Euro an die Schweizer. Mehr als zwölf Pflichtspielkurzeinsätze schauten allerdings nicht heraus.

Seit Dezember 2021 ohne Spielpraxis

Darum wurde der Angreifer ein Jahr später um 5,5 Millionen Euro Ablöse zu Celtic Glasgow weiterverkauft. In 47 Einsätzen traf Ajeti neunmal und bereitete fünf Tore vor. Die Einsatzzeiten hielten sich zuletzt – auch wegen einer langwierigen Oberschenkelverletzung – aber in Grenzen. Das letzte Pflichtspiel bestritt Ajeti am 9. Dezember 2021 in der Europa League gegen Betis Sevilla.

Ajeti gilt als wuchtiger und kopfballstarker Stürmertyp, der einen guten Riecher hat. Somit bringt der elffache Schweizer Teamspieler ein Profil mit, das im Kader der Grazer aktuell noch fehlt.

Kronberger leihweise zu Ried

Fixiert wurde die Leihe von Luca Kronberger. Der 20-Jährige, der im Frühjahr 2022 von der Admira zu Sturm gewechselt war, geht leihweise für eine Saison zu Bundesliga-Konkurrent Ried.