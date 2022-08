Vergangene Saison spielten die Frauen des SK Sturm die beste Saison in ihrer Historie und krönten sich zum Vizemeister der Bundesliga. Die harte Arbeit hat sich also durchaus bezahlt gemacht, denn: Das Team von Trainer Christian Lang tritt als eine von zwei österreichischen Klubs in der Qualifikation der Women’s Champions League an. Zwei Runden sind zu überstehen, bevor man in der Gruppenphase steht. In der ersten Qualifikationsrunde wartet heute (21 Uhr) aber schon das erste Kaliber. Gegner der Grazerinnen ist nämlich niemand Geringerer als Real Madrid.

Hier sehen Sie das Spiel live: