Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Am Montag hat der ORF den überarbeiteten Fahrplan für seine Live-Spiele der restlichen Saison in der Fußball-Bundesliga bekannt gegeben. Im Gegensatz zum am Freitag erschienen Terminkalender sind unter den 15 Geisterspielen nun auch zwei Übertragungen mit Beteiligung von Sturm Graz zu finden. Den Auftakt macht weiterhin das Duell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid am 3. Juni (20.30 Uhr).

Der ORF hat 13 der 15 ihm zustehenden Partien fixiert. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt zehn Matches der Meister- sowie fünf der Qualifikationsgruppe. Ausständig ist noch die Terminierung der jeweils letzten Runden.

War Sturm in der am Freitag veröffentlichten Live-Liste kein einziges Mal aufgetaucht, sind es mit Sturm - Salzburg (10. Juni) und LASK - Sturm (17. Juni) nunmehr zwei Spiele. Auch Hartberg kommt nun zumindest einmal zum Zug - das Auswärtsspiel bei Rapid (21. Juni) wird übertragen. Am öftesten werden Spiele von Rapid (5) und LASK (4) übertragen. Von den vier bisher festgelegten Matches in der Qualifikationsgruppe sind je zweimal die Austria und Altach zu sehen.

Am Freitag hatte die Bundesliga eine Einigung zwischen Hauptrechtehalter Sky und dem ORF bekanntgegeben. Der Pay-TV-Sender Sky sendet alle 60 Spiele plus die drei Partien des Europa-League-Play-offs live.