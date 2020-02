Der SK Sturm hat das Ticket für die Meistergruppe fixiert. Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl will aber nun den Druck erhöhen, damit sich die Mannschaft eine gute Ausgangsposition für die Meistergruppe erarbeitet.

Günter Kreissl © APA/ROLAND SCHLAGER

Das 2:2 der Wiener Austria gegen Salzburg hatte für den SK Sturm positive Nebenerscheinungen. Die Schwarz-Weißen lösten damit fix und zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs das Ticket für die Meistergruppe. „Ich freue mich darüber, weil es auch wirtschaftlich einen positiven Unterschied für uns macht“, sagt Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl, der den 2:0-Sieg bei der Admira am Samstag erleichtert zur Kenntnis nahm. „Es war kein tolles Spiel von uns. Vor allem unser Spiel mit dem Ball war nicht berauschend. Aber wir haben sehr gut verteidigt.“

Am kommenden Sonntag (17 Uhr) empfangen die Grazer die Austria (Michael Madl und Alexander Grünwald fehlen gesperrt). Und dafür gibt Kreissl eine klare Parole aus. „Ab sofort beginnt für uns die Meistergruppe. Diese Saison hat uns gezeigt, dass wir den Druck brauchen. Wenn es zu locker zugeht, wirkt sich das nicht positiv aus. Wir müssen vor der Punkteteilung noch so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Das ist für die Psyche in der Meistergruppe enorm wichtig.“

Der gegen die Admira ausgefallene Anastasios Avlonitis (muskuläre Probleme) dürfte gegen die Austria wieder zur Verfügung stehen.