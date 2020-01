Auf Trainingslager zu sein bedeutet auch in der Vergangenheit zu schwälgen: Mit Pool-Mitarbeiter Sahin durfte ich über die Partien gegen Galatasaray Istanbul plaudern, Bekim Balaj erklären, dass sein großes Idol Ronaldo einst mit Inter Mailand gegen Sturm spielte.

© GEPA/Kleine Zeitung

Den Vormittag am dritten Trainingstag haben die Sturm-Spieler in der Kraftkammer verbracht, am Nachmittag hat Nestor El Maestro seine Mannschaft dann wieder auf den Trainingsplatz bestellt.