Verraten Sie uns die Beweggründe, warum Sie sich für Sturm entschieden haben?

Kiril Despodov: In erster Linie ist es der Trainer. Dieser Coach sagt es dir ins Gesicht, wenn er dich haben will. Oder, wenn er dich nicht haben will. Er ist geradlinig und ist sehr korrekt. Das habe ich in Bulgarien schon sehr geschätzt. Unter ihm wurde ich im Jahr 2018 in Bulgarien auch Spieler des Jahres. Ich habe mich aber auch bei Charalampos Lykogiannis erkundigt. Er hat von Graz, dem Klub und den Fans nur gutes erzählt. Er hat gesagt, dass alle Leute hier sind korrekt.