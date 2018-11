Die Vereinsspitze des SK Sturm sucht in der Trainerfrage weiterhin nach der besten Lösung für den Klub. Eine Entscheidung soll heute oder Dienstag fallen.

© GEPA pictures

Wie geht es weiter beim SK Sturm? Die aktuell am häufigsten gestellte Frage unter den schwarz-weißen Sympathisanten wird frühestens heute und spätestens Dienstagmittag beantwortet. „Alles andere wäre unprofessionell“, sagt Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl. Er möchte zum Trainingswochenstart eine Entscheidung haben. Kreissl selbst hat seine Findungsphase (= Entscheidung) noch nicht abgeschlossen. Er hat das Vorschlagsrecht, was eine neue Trainerbestellung bzw. eine Weiterarbeit mit Heiko Vogel betrifft. Der Vorstand hat ein Vetorecht. In etlichen Telefonaten wurde gestern untereinander ausgelotet, wie man sich zu einer gemeinsamen Lösung durchringen kann.

