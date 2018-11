1:1 gegen Innsbruck Klar überlegen, aber wieder kein Sieg für den SK Sturm

Facebook

© GEPA pictures

Der SK Sturm muss in der Bundesliga weiter auf den 400. Sieg warten. Gegen Wacker Innsbruck reichte es in der Merkur-Arena nur zu einem 1:1-Remis. Damit kam es nicht zum so oft zitierten Pflichtsieg. Ob Trainer Heiko Vogel damit im Amt verbleibt, ist nicht ausgeschlossen. Die Vorstellung der Steirer war nämlich mehr als ansehnlich.

Von der ersten Minute an dominierten die Grazer das Spiel nach Belieben. Zahlreiche Chancen wurden herausgespielt. Zuerst scheiterte Emeka Eze am glänzend reagierenden Innsbruck-Torhüter Christopher Knett (22.). Nur zwei Minuten später war Peter Zulj dem Führungstreffer ganz nahe. Sein Volleyschuss wurde aber von einem Tiroler an die Latte gewehrt. Noch bitterer: In der 36. Minute erzielte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer das vermeintliche 1:0. Doch Schiedsrichter-Assistent Anel Beganovic sah eine Abseitsstellung - eine Fehlentscheidung.

Nach der Pause gab es aber keine zwei Meinungen. Nach einer schönen Offensivaktion legte Philipp Huspek den Ball zurück auf Fabian Koch. Der gebürtige Tiroler zog außerhalb der Strafraumgrenze ab und brachte mit seinem Treffer die Merkur-Arena zum Beben (52.). Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich für die Tiroler. Zlatko Dedic traf mit dem bis dahin ersten guten Angriff (72.).

Die Steirer gaben aber nicht auf, kämpften bis zum Umfallen und erarbeiteten sich viele gute Möglichkeiten. In der 77. Minute schoss Zulj das Leder an die Stange, den Abpraller haute Hierländer über das Tor. Nur eine Minute später spielten die Schwarz-Weißen die Gäste schwindling, doch Hierländer schaffte es nicht, den Ball aus fünf Minuten im Gehäuse unterzubringen.