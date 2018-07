Facebook

© (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Die Wiener Austria kann es einfach nicht lassen. Die "Violetten" können sämtliche Scouting-"Aktivitäten" beenden und nur noch in Graz Ausschau nach neuen Talenten halten. Nachdem die Wiener mit Bright Edomwonyi, James Jeggo und Christian Schoissengeyr in der aktuellen Transferperiode drei ehemalige Sturm-Spieler holten und mit Uros Matic und Michael Madl zwei weitere Akteure mit Grazer Vergangenheit im Kader haben, angelten sich die "Veilchen" nun auch eine Sturm-Dame. Die 18-jährige Besijana Pireci, aktuell ÖFB-Nationalteamspielerin, trägt ab sofort das Trikot der Wiener Austria. Die Austria-Damen spielen heuer in der Champions-League-Qualifikation (7. bis 13. August).