Sturms Geschäftsführer Sport Günter Kreissl © GEPA pictures

Österreichs Vizemeister Sturm Graz hatte seit Saisonende in der heimischen Fußball-Bundesliga in erster Linie mit schmerzhaften Spieler-Verlusten und Diskussionen über weitere Abgänge zu tun. Sportdirektor Günter Kreissl hofft, dass in den nächsten eineinhalb Wochen Klarheit über den Kader herrscht und bestätigte Interesse an drei Spielern.

"In den letzten Monaten war viel Zeit vonnöten, um den Markt auf Alternativen zu überschauen", sagte Kreissl mit Blick auf die Abgänge vor allem von Thorsten Röcher (Ingolstadt), James Jeggo und Christian Schoissengeyr (beide Austria) sowie Marvin Potzmann (Rapid). "Es gibt im Moment genügend interessante Geschichten, was fehlt sind die Abschlüsse", betonte der Sportdirektor am Freitag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Sturm um drei Spieler "aktiv bemüht"

Interesse bestätigte er an Thomas Goiginger (LASK), Christian Gebauer (Altach) und Lukas Grozurek, bei dem es eine unklare Situation mit der Admira gibt. "Das sind interessante Spieler, bei allen drei waren und sind wir aktiv und bemüht", sagte Kreissl. Dank ihrer Schnelligkeit würde jeder aus dem Trio bestens in das Anforderungsprofil von Trainer Heiko Vogel passen.

Nicht sicher ist, ob die Teamspieler Peter Zulj und Deni Alar den Grazern erhalten bleiben. Alar als zweitbester Torschütze der Liga und Zulj, der zum Spieler der Saison gewählt worden ist und auch im Nationalteam ein starkes Debüt geliefert hat, haben Interesse aus dem Ausland geweckt. "Ich hoffe, dass keiner mehr weggeht", sagte Kreissl.

Das Duo wird, wie auch die beiden weiteren Teamspieler Jörg Siebenhandl und Stefan Hierländer, beim Trainingsauftakt am Montag auf jeden Fall noch fehlen und steigt planmäßig erst am 3. Juli ein. Nicht viel Zeit, um sich für den ersten Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Nur drei Wochen später bestreitet Sturm die zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League gegen den FC Basel oder Ajax Amsterdam.

