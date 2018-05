Sturm-Trainer Heiko Vogel"Versuche, meine Spieler zum Bleiben zu bewegen"

Am kommenden Sonntag endet für den SK Sturm in Altach eine erfolgreiche Saison 2018.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm-Trainer Heiko Vogel (links) © GEPA pictures

Der SK Sturm macht derzeit beste Werbung in eigener Sache. Nicht zuletzt der Cup-Sieg und der Vizemeistertitel sorgten dafür, dass die Leistungs- und Launekurve in Graz steil nach oben zeigt. Und auch die Personal-Entscheidungen in den letzten Tagen und Wochen lassen alle Beteiligten nach dem letzten Liga-Spiel in Altach (Sonntag, 17.30 Uhr) beruhigt und gut gelaunt in die Sommerpause gehen.

Mit der Vertragsverlängerung von Stefan Hierländer, der gezogenen Option bei Lukas Spendlhofer, dem neuen Vertrag für Geschäftsführer Sport Günter Kreissl und schlussendlich auch mit der Verlängerung von Dario Maresic sendete der SK Sturm positive Signale aus. In der Champions-League-Qualifikation, wo man entweder auf Ajax Amsterdam oder den FC Basel trifft, haben die Schwarz-Weißen in der nächsten Saison die große Chance, wieder für sportliche Schlagzeilen zu sorgen - und die Spieler können sich auf der internationalen Fußballbühne präsentieren.

Es gibt noch Fragezeichen

Mit den Gerüchten rund um James Jeggo und den offenen Vertragsverhandlungen mit Marvin Potzmann, Bright Edomwonyi und Philipp Zulechner wartet viel Arbeit auf Günter Kreissl. Auch Trainer Heiko Vogel wird bei den anstehenden Gesprächen noch ein Wörtchen mitreden und "versuchen, meine Spieler dazu zu bewegen, bei uns zu verlängern."

Mit dem Einsatz von Eigenbauspieler Lukas Fadinger beim 2:0-Sieg gegen die Admira setzte der Trainer auch ein Zeichen für die eigene Jugend. "Der junge Fadinger hat sich seinen Einsatz verdient", erklärte Vogel, "mit der Einwechslung wollte ich auch zeigen, dass dieser Weg möglich ist und sich ein Traum erfüllen kann, wenn man gut arbeitet."