Sturms erster Matchball auf den Meistertitel geht wie erwartet ohne Jon Gorenc Stankovic über die Bühne. Der Strafsenat der Bundesliga sperrt den Slowenen am Montag wegen rohen Spiels für ein Spiel. Der Führungsspieler muss daher beim möglicherweise vorentscheidenden Gastspiel beim LASK zusehen. Gewinnen die Grazer diese Begegnung, ist ihnen der vierte Meistertitel der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.

Fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde gegen Austria Klagenfurt, dürfte der Routinier wieder mitmachen. Stankovic hat am Sonntag im Steirer-Duell mit dem TSV Hartberg in der sechsten Spielminute die Gelbe Karte gesehen. Eine Entscheidung, die Referee Christopher Jäger auf Rot korrigierte, nachdem er vom VAR zum Videostudium an die Seitenlinie geholt wurde.

Der 28-Jährige betonte in seiner ersten Reaktion, dass er überhaupt nicht mit einem Platzverweis gerechnet habe: „Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass es Rot sein könnte. Als er mir dann doch Rot gezeigt hat, war ich echt überrascht.“