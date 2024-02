Viele Sturm-Fans können sich noch an die verwerfliche Tat vom 9. August 2018 in der Merkur-Arena beim Europa-League-Qualifikations-Hinspiel erinnern. Ein Schiedsrichter-Assistent ging bei der Partie zwischen Sturm und Larnaka in der 78. Minute beim Stand von 0:2 zu Boden, mit einer blutenden Wunde am Kopf. Fredrik Klyver wurde von einem Becher getroffen.

Seine Wunde musste von Sturm-Doc Jürgen Mandl verbunden werden. Das Spiel wurde nach vielen Diskussionen nach etwa 40 Minuten fortgeführt. Heute hätte so ein Vorfall einen Abbruch zur Folge. Der 40-jährige Klyver hat sich glücklicherweise längst erholt. Heute läuft er in Liebenau wieder die Seitenlinie entlang, wo er im Jahr 2018 zu Boden ging. Schiedsrichter des heutigen Spiels ist sein schwedischer Landsmann Mohammed Al-Hakim, der auch damals die Begegnung geführt hatte.