Knapp über 12.000 Tickets hat der SK Sturm für das heutige Spiel gegen Slovan Bratislava im Hinspiel des Conference-League-Play-offs abgesetzt. All jene, die noch live im Stadion dabei sein wollen, können sowohl online als auch an den Stadionkassen ab 15 Uhr Karten erwerben, sofern sie Mitglied oder Black Member sind. Der SK Sturm hat sich aus Sicherheitsgründen für den geschützten Verkauf entschieden.

Mit 1400 Fans – darunter einige sogenannte Hochrisikofans – von Slovan Bratislava ist der Auswärtssektor ausverkauft. Maximal vier Busse werden aus der Slowakei kommen, alle anderen Anhänger reisen individuell an. Ein Umstand, der die Exekutive auf den Plan ruft. Die Polizei hat ein großes Aufgebot an Einsatzkräften im Dienst, dieses wird den gesamten Tag über Patrouillen in Graz durchführen. Rund um die Merkur-Arena hat die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung der Landespolizeidirektion Steiermark von 15 bis 1 Uhr Früh des nächsten Tages einen Sicherheitsbereich eingerichtet. Dieser Bereich erlaubt der Exekutive, zusätzliche polizeiliche Maßnahmen anzuwenden.

Um 15 Uhr treffen sich die Slovan-Fans am Grazer Hauptplatz und marschieren um rund 16 Uhr zum Stadion. Aufgrund des Corteos (Fanmarsch) ist mit Verkehrsbehinderungen vom Hauptplatz, der Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie sämtlichen angrenzenden Straßen zu rechnen.

Alle Fahrzeuglenker, die heute in der Garage parken, sollten den schon länger vorhandenen sowie neu angebrachten Verkehrszeichen Folge leisten. Grund für die neuen Hinweisschilder ist eine feuerpolizeiliche Begehung vor einigen Tagen. Informationen zufolge sollen rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden.