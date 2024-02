Während Bryan Teixeira mit den Kapverden im Afrika-Cup für Furore sorgt und dort am kommenden Samstag im Viertelfinale auf Südafrika trifft, wurde in Graz seine unmittelbare Zukunft fixiert. So wird der 23-jährige Angreifer bis Saisonende für den 1. FC Magdeburg in der zweiten deutschen Bundesliga auf Torejagd gehen.

Teixeira brauche für seine Weiterentwicklung mehr Spielzeit „als wir ihm aktuell garantieren können“, sagt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, „daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen. Wir sind überzeugt, dass sich Bryan in Magdeburg gut machen wird und wünschen ihm alles Gute für diese Aufgabe.“

Der Tabellenzweite, der am Freitag (20.30 Uhr) mit dem Cup-Viertelfinal-Heimspiel gegen Austria Wien in das Frühjahr startet, hat davor bereits Mittelfeldspieler Vesel Demaku (SCR Altach) und Stürmer Mohammed Fuseini (Randers FC/DEN) verliehen.