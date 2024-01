Ganz kurz hielt sich in Graz das Gerücht, dass Christoph Lang, Sturms Leihgabe an Hartberg, den am Syndesmoseband verletzten Seedy Jatta ersetzen soll. Eine sofortige Beendigung der Leihe steht nämlich im Raum. Ob Lang das heutige Training der Hartberger mitmacht, ist mehr als unklar.

Nur: Lang soll nicht der Ersatz für Jatta sein. Nun berichtet Sky: Großes Interesse am Steirer soll Rapid Wien haben. Die Hütteldorfer haben nach dem Verkauf von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow Bedarf am Flügel, U21-Nationalspieler Lang hat auf genau dieser Position im Herbst im Trikot der Hartberger durchaus für Furore gesorgt, fünf Tore erzielt und drei weitere vorbereitet.

Zumindest die Rückhol-Aktion zu Sturm ist mittlerweile bestätigt: Auf oefb.at wird der 21-Jährige bereits wieder mit dem Logo von Sturm Graz gezeigt: Datum des Transfers – der (heutige) 15. Jänner.

Christoph Lang ist nicht mehr in Hartberg © Screenshot

Auch Ivan Ljubic wurde im Winter zurückgeholt

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Leihe eines Sturm-Spielers zu Hartberg im Winter abgebrochen wird. Im ersten Bundesliga-Jahr der Oststeirer holten die Grazer im Winter-Transferfenster Ivan Ljubic zurück in die steirische Landeshauptstadt.

Demaku geht zu Altach

Bei Sturm gibt es aber auch einen Abgang zu verzeichnen: Vesel Demaku wechselt nach Vorarlberg zu Altach. Die Mannschaft von Trainer Joachim Standfest leiht den zentralen Mittelfeldspieler vorerst bis Saisonende, hat aber auch die Option Demaku am Ende des Leihgeschäfts zu kaufen.