Live. Zwei Wochen nach dem heroisch erkämpften 2:2-Heimremis gegen Atalanta Bergamo will der SK Sturm nun auch in Italien Punkte entführen. Hier sind Sie ab 21 Uhr beim Europa-League-Duell live dabei!

Der SK Sturm ist am vierten Gruppenspieltag in der Europa League bei Tabellenführer Atalanta Bergamo zu Gast. Vor zwei Wochen haben die Grazer den Italienern in der Merkur-Arena in Unterzahl ein 2:2 abgerungen und sind somit weiter voll im Kampf um das internationale Überwintern mit dabei. Beim heroisch erkämpften Remis hatte Szymon Wlodarczyk per Strafstoß zum viel umjubelten Ausgleich getroffen, in der Liga vergab Sturm-Kollege Manprit Sarkaria zuletzt hingegen zweimal vom Elfmeterpunkt. Keine große Überraschung also, dass dieses Thema auch mannschaftsintern aufgegriffen wurde und eine neue Liste der Elferschützen erstellt wurde. Hier lesen Sie mehr!

Ein Teil des Stadions in Bergamo, in dem der SK Sturm heute Abend spielt, befindet sich übrigens derzeit im Umbau. Deshalb sind nur 15.000 Fans beim Europa-League-Abend dabei. Was die Bergamaschi den Grazern infrastrukturell voraus haben, lesen Sie hier! Dennoch: Der Auswärtssektor im Gewiss-Stadion ist nicht überdacht. Rund 800 Sturm-Fans werden erwartet, einen Fanmarsch wird es nicht geben.

Wlodarczyk, der in Graz nur von der Bank gekommen war, startet heute im Sturm neben Sarkaria. Im Vergleich zum Hinspiel rücken zudem auch David Schnegg, Dimitri Lavalee und William Böving in die Startformation, Seedy Jatta fehlt wie Otar Kiteishvili verletzt, Amadou Dante sitzt zu Beginn auf der Bank.

Die Aufstellung des SK Sturm

Die Startelf von Atalanta Bergamo