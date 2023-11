Rund 800 Sturm-Fans werden heute Abend im Stadion dabei sein, wenn der SK Sturm bei Atalanta Bergamo gastiert und um Punkte in der Europa League spielt. Die meisten Schlachtenbummler sind individuell mit Auto, Bahn bzw.Flugzeug angereist. Die fünf Fanbusse aus der Steiermark wurden rund zehn Kilometer vor der Stadt von der Polizei in Empfang genommen und in die Stadt geleitet. Am Abend, während des Spiel, ist Regen prognostiziert. Das ist suboptimal für die schwarz-weißen Anhänger, weil der Auswärtssektor im Gewiss-Stadion nicht überdacht ist.

Im Umkreis von drei Kilometer um das Stadion darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. „Das ist bei jedem Europa-League-Spiel so bei uns“, sagt der Besitzer einer kleinen Cafes, der in dieser Zone sein Lokal hat. Vorerst gab es keine Zwischenfälle, alles ist bisher ruhig verlaufen. Es wird keinen Fanmarsch (Corteo) geben. Die Anhänger werden mit Shuttlebussen zum Stadion gebracht, organisiert von Bergamo.