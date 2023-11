Sieg, Niederlage und Remis gegen FC Midtjylland (1:0), Feyenoord Rotterdam (0:6) und Lazio Rom (0:0). Mit diesen Ergebnissen startete der SK Sturm in der Saison 2022/23 in die Gruppenphase der Europa League. Am Ende holten die Grazer acht Punkte und schieden nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aus. Sturm war der erste Klub in der Europa-League-Geschichte, der mit acht Zählern international nicht nach dem Jahreswechsel weiterspielen konnte.